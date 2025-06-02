Apple отложила запуск ИИ-доктора Mulberry

Apple перенесла запуск своего ИИ-ассистента Mulberry, предназначенного для анализа здоровья, как минимум на год.

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Как сообщает Bloomberg, теперь релиз ожидается весной 2026 года в составе iOS 26. Изначально запуск планировался уже в 2025-м.

Mulberry — один из самых амбициозных ИИ-проектов Apple. Система должна анализировать данные из приложения Health и на их основе давать персонализированные рекомендации, выявлять риски и помогать лучше понимать состояние организма.

По сути, Mulberry задуман как цифровой врач, который не просто показывает метрики, но и объясняет их значение. Изначально планировалась интеграция с функциями слежения за психическим состоянием, приемом лекарств и другими возможностями Apple Health.

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Однако проект потребовал доработки, как и другие ИИ-разработки Apple, включая новую Siri и умные команды Shortcuts на базе LLM.

Несмотря на задержку, Mulberry не отменён — Apple продолжает считать здоровье ключевым направлением развития ИИ.