Vivo X200 Ultra назвали самым сбалансированным камерофоном

Издание GSMArena признало Vivo X200 Ultra самым сбалансированным камерофоном на рынке.

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В свежем обзоре эксперты отметили, что у смартфона — лучший ультраширик среди всех моделей, выдающаяся основная камера, впечатляющий телевик и достойная фронталка. Такой сбалансированной камеры, по мнению авторов, не предлагает ни один другой флагман.

Для профессионалов предусмотрен отдельный комплект с фирменной насадкой, улучшающей оптику телевика. Кроме того, X200 Ultra получил яркий дисплей, качественную сборку, интересный дизайн и стабильную прошивку.

© GSMArena

Видео стабилизируется отлично — смартфон уверенно держится даже при съёмке в движении. Слабое место — автономность и не самая быстрая зарядка. Также огорчает то, что модель пока не продаётся за пределами Китая.

Тем не менее, если смотреть на камеру, дисплей и общее качество исполнения — Vivo X200 Ultra действительно один из самых продуманных флагманов года.