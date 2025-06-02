Магнитная буря на Земле продолжается почти сутки

Магнитная буря на Земле длится почти сутки, сейчас ее уровень опустился с очень сильного (G4) до слабого (G1).

Об этом ТАСС сообщили в центре космической погоды.

"Уровень бури держится на G1",- заявил специалист центра.

Ранее в Институте прикладной геофизики ТАСС сообщили, что степень возмущенности магнитного поля Земли 1 июня поднималась до отметки G4, четвертой по силе из пяти возможных.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности излучения: A, B, C, M и X. Минимальным является класс A0.0, что соответствует мощности излучения на орбите планеты в 10 нановатт / кв. м. При переходе к следующей букве мощность растет десятикратно. Как правило, вспышки сопровождают выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигая нашей планеты, могут вызывать магнитные бури.