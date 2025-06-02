Apple обжаловала требование ЕС предоставить данные конкурентам

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии (ЕК), которое обязывает компанию делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона ЕС о цифровых рынках.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Требования ЕС <...> создают неразумный дорогостоящий процесс, который сдерживает инновации. <...> Эти требования также приведут к передаче конфиденциальной информации компаниям, нуждающимся в данных, что создает серьезные риски безопасности и сохранности для наших пользователей в ЕС", - заявил порталу неназванный представитель Apple.

По его словам, американские компании Google, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Garmin и Spotify, как и сама Apple, должны передавать данные об уведомлениях пользователей и сохраненные сети Wi-Fi сторонним разработчикам, предоставляя им "возможность доступа к личной информации, которую не видит даже Apple".

Вступивший в силу в 2023 году Закон ЕС о цифровых рынках устанавливает ряд правил и ограничений для технологических гигантов Meta, Google и Apple, чтобы предотвратить нарушения правил конкуренции с их стороны. Еврокомиссия за последние годы приняла целый ряд крупных антимонопольных решений и санкционировала многомиллиардные штрафы в отношении ведущих американских цифровых корпораций, включая Meta, Microsoft, Google, Amazon за нарушения правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке, целые секторы которого фактически подчинены этим американским компаниям. Согласно закону, Apple должна обеспечивать совместимость IPhone с другими устройствами, такими как часы и наушники и предоставить доступ к функциям операционной системы iOS для сторонних разработчиков.

Ранее Белый дом заявил о том, что в США будут расследовать любые действия ЕС, которые "подрывают свободу слова и политическую активность или иным образом ограничивают контент".