Космодром «Байконур» отмечает 70-летний юбилей

70-летний юбилей отмечает 2 июня крупнейший в мире космодром "Байконур". Основанный в 1955-м году, именно он стал главной площадкой для запусков советских, а затем российских и международных кораблей, спутников и орбитальных станций.

Возведение одноименного города и сложнейшего космического комплекса в казахстанской степи стало настоящим подвигом ученых, инженеров, военных, строителей. А само имя "Байконур" прогремело на весь мир в 1961 году после полета Юрия Гагарина. В настоящее время он остается одним из ведущих космодромов планеты.

В понедельник там пройдут праздничные мероприятия. Центральным событием станет открытие нового музея под открытым небом с образцами ракетно-космической техники. А на конец ноября запланирован запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28".