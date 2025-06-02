Серия планшетов Galaxy Tab S11 выйдет без Plus-версии

Samsung решила пересмотреть стратегию флагманских планшетов: в серии Galaxy Tab S11 не будет версии Plus.

В 2025 году компания выпустит только два устройства — базовый Galaxy Tab S11 и продвинутый Galaxy Tab S11 Ultra. Такой шаг направлен на упрощение линейки и отказ от промежуточных моделей.

Оба планшета, по слухам, получат мощный чип MediaTek Dimensity 9400 вместо традиционного Snapdragon. Особенно интересен Galaxy Tab S11 Ultra, который, как сообщают инсайдеры, получит значительное обновление.

Впервые с 2022 года модель выйдет с заметно увеличенным аккумулятором — от 11 700 до 12 000 мАч. Это больше, чем у предыдущей Tab S10 Ultra с батареей на 10 880 мАч.

Такой апгрейд должен повысить автономность и производительность устройства при работе с ресурсоёмкими задачами. По предварительным данным, серийное производство ещё не начато.