Раскрыты генетические голосовые особенности кошек

Ученые раскрыли генетические голосовые особенности кошек. Японские эксперты из Киотского университета проследили взаимосвязь между геном андрогенного рецептора и особенностями поведения домашних кошек.

В исследовании поучаствовали 280 питомцев, благодаря которым специалисты выяснили, что кошки, имеющие короткую версию андрогенного рецептора, мурлыкают и издают звуки чаще, чем другие.

Особенно интересными оказались гендерные различия в проявлении этих черт. Коты с короткой версией гена показали повышенную общительность со своими хозяевами, в то время как кошки с таким же генетическим вариантом чаще проявляли агрессию к незнакомым людям.

Исследователи отмечают, что анализ вызвал повышенный интерес среди владельцев кошек — за один день поступило 265 анкет со всей Японии. Сравнительный анализ ДНК различных представителей семейства кошачьих показал, что длинные версии гена андрогенного рецептора встречаются только у домашних кошек. Это объясняет, почему бездомные животные, обычно более общительны.

Ученые уверены, что результаты исследования помогут улучшить понимание между хозяевами и их питомцами. Владельцы, которые знают генетические особенности своего животного, смогут лучше улавливать его поведенческие наклонности и создавать более комфортные условия содержания. Именно в этом и состояла конечная цель исследования. Возможность построить более гармоничные отношения между человеком и его пушистым другом.

Ранее сообщалось, что кошки узнают хозяев по запаху. Исследование, проведенное учеными из Токийского сельскохозяйственного университета, показало, что домашние кошки способны распознавать запах своих хозяев и относить их к кругу «близких существ.