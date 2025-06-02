В США потребовали остановить работу дата-центра ИИ-стартапа Маска

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США (NAACP) призвала власти Мемфиса немедленно прекратить работу суперкомпьютера Colossus, принадлежащего компании xAI Илона Маска, сообщает TechCrunch.

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В письме, направленном в Департамент здравоохранения округа Шелби и коммунальную компанию Memphis Light Gas and Water, организация раскритиковала их за «бездействие» в отношении «грязного дата-центра». NAACP требует экстренного приказа о полной остановке операций xAI или, как минимум, штрафа за нарушение экологических норм.

Особое беспокойство вызывают газовые турбины, питающие Colossus, которые, по данным NAACP, выбрасывают загрязняющие вещества, включая формальдегид и оксиды азота. Организация утверждает, что xAI использует до 35 турбин без разрешений, хотя компания подала заявку на эксплуатацию 15 из них.

Расположенный рядом с афроамериканским районом Бокстаун, где риск онкологических заболеваний в четыре раза выше среднего по США, дата-центр «усугубляет экологическую нагрузку на местное сообщество»: президент NAACP Деррик Джонсон заявил, что «богатство не даёт права загрязнять чёрные районы».

xAI утверждает, что действует в рамках закона и сотрудничает с властями.