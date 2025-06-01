Открытие озона на Венере завело в тупик поиски инопланетян

Британские астрономы из Кембриджского университета поставили под сомнение традиционное представление об озоне как надежном признаке жизни. Исследование атмосферы Венеры показало, что этот газ может образовываться без участия биологических процессов, что осложняет поиск внеземной жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Европейский зонд Venus Express ранее зафиксировал следы озона в мезосфере Венеры, хотя на планете отсутствуют какие-либо признаки жизни. Концентрация озона оказалась незначительной — всего 0,1-1 частица на миллион, но этого достаточно, чтобы пересмотреть устоявшиеся научные представления.

«На Земле озон действительно является индикатором жизни, но Венера демонстрирует существование альтернативных путей его образования», — объяснил ведущий исследователь Робб Колдер.

Ученые проанализировали все известные фотохимические процессы, но ни один из них не смог полностью объяснить наблюдаемое количество озона в атмосфере Венеры.

Традиционные модели требуют большего количества кислорода, чем фактически присутствует на планете, а механизм переноса атомов кислорода с дневной на ночную сторону оказался недостаточным для объяснения феномена.

Венера скрывает опасные для Земли астероиды

Открытие имеет серьезные последствия для астробиологии. Данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» теперь требуют более осторожной интерпретации, хотя миссии прямого наблюдения, такие как HWO и LIFE, остаются более надежными инструментами поиска жизни.