Ультратонкий Galaxy S25 Edge оказался неожиданно прочным

Samsung Galaxy S25 Edge, самый тонкий смартфон в линейке Galaxy (всего 5,8 мм при весе 163 г), прошёл суровые испытания на прочность от известного YouTube-блогера JerryRigEverything — и удивил результатами.

© YouTube/JerryRigEverything

Несмотря на ультратонкий корпус, устройство с рамкой из титана и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2 показало отличную стойкость к внешнему воздействию.

В тесте на изгиб смартфон не треснул и не деформировался, а экран начал царапаться только с уровня 6 по шкале Мооса, что соответствует обычной флагманской защите.

Даже при воздействии огня пламени зажигалки в течение 30 секунд Galaxy S25 Edge не сдался — матрица экрана осталась рабочей. JerryRigEverything назвал смартфон неожиданно прочным для своей толщины и отметил, что это один из немногих ультратонких телефонов, которые прошли подобное испытание без фатальных повреждений.