В России станет больше «развлекательных» самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует внедрить отечественную стриминговую систему развлечений на всех своих широкофюзеляжных самолетах до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по информационным технологиям авиакомпании Антон Мацкевич в интервью корпоративному журналу перевозчика.

Мацкевич уточнил, что отечественная стриминговая система уже успешно функционирует на узкофюзеляжных лайнерах перевозчика.

«До конца 2025 года многофункциональный стриминг будет доступен и на всем широкофюзеляжном флоте в дополнение к привычной стационарной системе развлечений (мониторы в спинках впередистоящих кресел)», — цитирует издание представителя авиакомпании.

Согласно данным, опубликованным на сайте перевозчика по состоянию на конец апреля, парк «Аэрофлота» насчитывает 171 воздушное судно. Из них 41 самолет относится к широкофюзеляжному типу, а 130 – к узкофюзеляжным среднемагистральным. Широкофюзеляжный флот представлен семью Airbus A350-900, двенадцатью Airbus А330-300 и двадцатью двумя Boeing 777-300ER.

На борту «Аэрофлота» пассажирам предлагаются оба формата развлечений. Традиционный вариант подразумевает использование встроенных в спинки кресел дисплеев, тогда как стриминговый сервис позволяет подключаться к контенту через бесплатный Wi-Fi с личных мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты.