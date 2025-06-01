Рассекречены характеристики новых смартфонов HMD с высоким уровнем ремонтопригодности

Появилась новая информация о грядущих смартфонах HMD Skyline 2 и Skyline 2 GT, раскрывающая ключевые характеристики двух преемников оригинального Skyline. Согласно данным инсайдера HMD-Meme's (@smashx-60) на платформе X (Twitter), обе модели получат значительно улучшенные дисплеи и более мощные процессоры, сохранив при этом заявленную производителем легкость ремонта. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

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Оба смартфона будут оснащены 6,55-дюймовыми FHD+ pOLED дисплеями с частотой обновления 144 Гц. Однако пиковая яркость экрана HMD Skyline 2 составит 1200 нит, а более продвинутый Skyline 2 GT сможет похвастаться 2000 нит, что вдвое больше, чем у предшественника.

Ключевое отличие кроется в производительности. Так, HMD Skyline 2 GT получит процессор Snapdragon 7 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти, а HMD Skyline 2 будет работать на Snapdragon 7s Gen 2.

В части камер, Skyline 2 GT предложит более продвинутую конфигурацию: 108-Мп основной сенсор, две 50-Мп камеры (телефото и сверхширокоугольная), а также 3D ToF-сенсор. Фронтальная камера у обеих моделей будет 50-мегапиксельной. Стандартный Skyline 2 сохранит конфигурацию камер предшественника: 108-Мп основная, 50-Мп телефото и 13-Мп сверхширокоугольная.

Оба устройства оснащены аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой магнитной беспроводной зарядки Qi 2.0. При этом Skyline 2 поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт, тогда как Skyline 2 GT – до 45 Вт. GT-версия также получит защиту по стандарту IP67, в то время как базовая модель — IP54.

Дополнительно Skyline 2 GT будет иметь выделенные кнопки камеры и быстрого доступа вроде Camera Control и Action Button в новых iPhone. Оба смартфона будут работать под управлением Android 15 из коробки и сохранят высокую ремонтопригодность, позволяющую владельцам самостоятельно менять компоненты.

Ожидается, что HMD Skyline 2 появится в продаже в июле 2025 года. Вероятно, одновременно с GT-версией.