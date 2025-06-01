Apple удалось реанимировать продажи iPhone в Китае

В апреле текущего года продажи иностранных смартфонов, включая iPhone, на китайском рынке продемонстрировали рост в годовом исчислении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные, предоставленные связанной с правительством исследовательской организацией.

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Согласно расчетам, основанным на информации Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поставки иностранных смартфонов в апреле 2025 года составили 3,52 млн единиц, что немного превышает показатель в 3,50 млн за аналогичный период прошлого года. В этом незначительном, но стабильном росте ключевую роль сыграла Apple, являющаяся крупнейшим зарубежным игроком на китайском рынке смартфонов.

Апрельское восстановление продаж контрастирует с результатами первого квартала, когда объемы реализации iPhone в Китае сократились на 9 %. Для поддержания конкурентоспособности в условиях усиления позиций местных брендов, таких как Huawei и Xiaomi, Apple была вынуждена прибегнуть к снижению цен.

В частности, в мае на китайских торговых платформах были доступны скидки до 2530 юаней (около $27,1 тыс. руб. по курсу на 1 июня 2025 года, – «Газета.Ru») на новейшие iPhone 16. Эти ценовые меры, как ожидается, способствовали улучшению позиций американской компании на стратегически важном для нее рынке.