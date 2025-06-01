Twitch анонсировал ряд крупных обновлений

Стриминговый гигант Twitch анонсировал ряд значительных нововведений на ежегодном фестивале TwitchCon Rotterdam. Эти изменения призваны улучшить пользовательский опыт и адаптировать платформу к современным трендам потребления контента, особенно на мобильных устройствах. Информация об этом появилась в официальном блоге компании.

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Ключевым изменением станет внедрение вертикального формата видео, оптимизированного для просмотра на смартфонах. Эта функция, напоминающая популярные короткие видео в TikTok, позволит стримерам вести эфиры сразу в двух ориентациях – как в привычном горизонтальном, так и в новом портретном режиме. Тестирование вертикальных стримов начнется уже этим летом для избранных каналов, а более широкий доступ к ней планируется предоставить стримерам в течение 2025 года.

Еще одной ожидаемой функцией станет возможность перемотки прямых эфиров. Зрители смогут без труда вернуться к пропущенному моменту или пересмотреть интересный фрагмент прямо во время текущей трансляции, что значительно повысит интерактивность и удобство просмотра.

Помимо этого, Twitch расширяет программу бета-тестирования трансляций в высоком разрешении 1440p (2K). Теперь все партнеры и участники программы компаньонов могут подать заявку на получение доступа к этой опции, что позволит им вещать контент в более высоком качестве. Как отмечает DTF, просмотр стримов в разрешении 2K пока доступен лишь в ограниченном числе стран, и Россия в этот список не входит.