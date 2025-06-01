Индийский ИИ на деле оказался далеко не искусственным

В Индии успешный на первый взгляд IT-стартап, выдававший себя за новейшую нейросеть под названием "Наташа" и привлекший сотни миллионов долларов инвестиций, оказался банальным мошенничеством. Вместо широко разрекламированного индийской компанией BuilderAI искусственного интеллекта (ИИ) с привлекательным женским именем на деле программный код вручную писали около 700 законспирированных программистов-индийцев.

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Данное обстоятельство тщательно скрывалось владельцами BuilderAI, активно продвигавшими на рынок цифровых услуг свой "инновационный IT-продукт". Причем делалось это настолько убедительно, что в коммерчески многообещающую "Наташу" вложились даже такие цифровые компании-гиганты как Microsoft. Всего же индийский стартап привлек около 445 миллионов долларов, которые инвесторы рассчитывали отбить на быстро растущем рынке ИИ.

На деле же ИИ, оказался далеко не искусственным, а глубоко индийским. В прямом смысле этого слова - вместо того чтобы генерировать компьютерные программы и приложения с помощью обещанной пользователям и инвесторам нейросети "Наташа", компания BuilderAI банально перенаправляла запросы пользователей в свой индийский офис, где сотни программистов имитировали работу алгоритмов и собственноручно писали софт. Аферу оказалось не так просто распознать, поскольку клиенты действительно получали рабочие приложения, а качество кода до поры до времени не вызывало подозрений.

"Схема" успешно работала целых восемь лет, но после того как обман раскрылся, в BuilderAI быстро объявили о банкротстве и закрыли компанию. Эксперты в области стремительно набирающих популярность ИИ-решений отмечают, что случай с "Наташей" ставит под сомнение доверие к многим подобным стартапам. И задаются вопросом: если даже крупные инвесторы наподобие Microsoft попались на удочку мошенников, то насколько вообще безопасно вкладываться в подобные "высокотехнологичные" IT-проекты?

Справедливости ради стоит отметить, что Индия традиционно славится своим сильным IT-сектором, который является одним из драйверов национальной экономики. Так, согласно оценке индийской Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг, в 2024 году цифровая отрасль южноазиатской республики сгенерировала почти 254 миллиарда долларов США прибыли и дала около 10 процентов от ВВП страны.