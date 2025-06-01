Земля получает таинственный сигнал каждые 44 минуты

Ученые с помощью радиотелескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder обнаружили странный объект в космосе, который каждые 44 минуты 12 секунд посылает импульс в сторону Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты пояснили, что обычные радиотелескопы изучают тот или иной сектор в космосе. Они добавили, что австралийский работает по-другому принципу — он быстро сканирует дальние пространства.

По словам ученых, земной науке давно известны так называемые «пульсары» — радиоимпульсы, повторяющиеся с определенной периодичностью и с очень большой скоростью.

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Кроме того, есть долгопериодические пульсары — объекты, которые передают импульсы не много раз в секунду, а раз в час. Именно за пульсар этого типа первоначально приняли новый объект, расположенный на расстоянии 14,67 тысяч световых лет, на самом краю Галактики.

Группа астрономов во главе с Ван Цзы Тэном из Университета Кертина направила на ASKAP J1832—0911 (такое название астрономы дали объекту) рентгеновский телескоп.

В ходе исследования выяснилось, что объект посылает не только радиоимпульсы, но и рентгеновское излучение, пульсирующее с тем же темпом.

По данным ученых, у источника были времена высокой яркости (например, конец 2023 — начало 2024 годов), и время, когда он пульсировал очень слабо.

Ученые предположили, что объект может быть одиночным магнитаром, то есть нейтронной звездой, у которой экстремально сильное магнитное поле. Вместе с тем, признали они, остается большое количество загадок, требуется дальнейшее изучение.