Ураганы утратили способность к охлаждению океана

Во время урагана сильные ветры перемешивают и остужают океан, оставляя за собой полосу холодной воды, которая может сохраняться неделями и ослаблять последующие штормы.

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Однако в некоторых районах океана эти холодные следы теперь исчезают быстрее, чем раньше.

«Сокращение времени восстановления холодного следа может дать дополнительный импульс усилению ураганов — помимо общего потепления из-за изменения климата», — объясняет климатолог Шуай Ван из Делавэрского университета.

Тропические циклоны и ураганы получают энергию от тепла океана. Чем выше температура поверхности моря, тем больше потенциальная интенсивность штормов. В свою очередь, сами бури охлаждают океан по мере своего движения. Это может лишить последующие штормы энергии, если они пройдут через холодный след от предыдущего урагана.

В Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в штате Вашингтон проанализировали температуру морской поверхности вдоль путей ураганов в Атлантическом океане с 1981 по 2020 год, чтобы понять, как меняются эти холодные следы, результатами чего поделились в npj Climate and Atmospheric Science.

Выяснилось, что в центральной части Атлантики, где формируется большинство ураганов, циклоны охлаждают океан так же сильно, как и раньше — в среднем на 0,26 °C. Однако с 2001 года холодные следы стали исчезать быстрее. Теперь они, как правило, не сохраняются достаточно долго, чтобы ослабить последующие штормы.

По оценкам исследователей, вклад исчезающих холодных следов в усиление штормовой активности океанов в результате антропогенного изменения климата с 1980 года достигает 9% от общего роста температуры морской поверхности.

«Мы предполагаем, что в будущем циклоны могут становиться сильнее из-за общего повышения температуры поверхности моря. Если время восстановления холодного следа продолжит сокращаться, это определенно усилит эффект», — резюмирует Ван.

По мнению исследователей, сокращение продолжительности холодных следов, скорее всего, связано с изменением климата, которое ослабляет пассаты — ветры, охлаждающие океан после прохождения шторма.