Ученый РАН сообщил, что на Земле происходит сильнейшая магнитная буря

Начавшаяся на Земле в воскресенье магнитная буря на данный момент достигла предпоследнего уровня мощности. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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По его словам, характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов.

Ученый уточнил, что на данный момент на Земле регистрируется магнитная буря уровня G4.

Если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то выход бури сегодня на высший пятый уровень является почти неизбежным, пояснил астроном.

Ранее ученый сообщил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки в субботу, или его часть, дошло до Земли.

При этом он указал, что если это все-таки выброшенное вчера облако плазмы, а не его часть, то оно преодолело расстояние от Солнца за близкое к рекордному время - менее 30 часов. В связи с этим Богачев предупредил о сильнейших бурях, которые в ближайшее время должны накрыть Землю.

Напомним, степень возмущенности магнитного поля на Земле оценивается по шкале из пяти значений, где G1 - слабо, а G5 - экстремально сильно.