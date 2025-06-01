Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может привести к сокращению рабочих мест и это касается в основном профессий с рутинными и повторяющимися задачами. К данной категории относятся профессии кассиров, почтовых работников, административных банковских работников и офис-менеджеров.

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Об этом рассказал "Российской газете" профессор Финансового университета Александр Сафонов. Так же под угрозой сокращения оказываются телемаркетологи и операторы колл-центров.

"Дискуссия о влиянии ИИ на рынок труда набирает обороты в экспертном сообществе, поскольку данная технология из экспериментальной становится непосредственным элементом производительных сил. При этом оценки влияния ИИ на сокращение рабочих мест иногда прямо противоположны", - говорит эксперт.

Так, например, есть мнение, что ИИ приведёт к сокращению рабочих мест. Вместе с тем, по прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году в мире может исчезнуть 92 млн рабочих мест. Но при этом появится 170 млн новых вакансий, связанных с новыми технологиями.

Есть в среде экспертов и оптимисты. Они обращают внимание на тот факт, что разработка и применение ИИ технологий пока еще достаточно затратны, и в краткосрочной перспективе риски массовых сокращений и потери рабочих мест на фоне внедрения ИИ невелики, также сообщил Александр Сафонов. Да и применение живого труда пока дешевле.

"Основное влияние ИИ на российский рынок труда скорее всего будет следующим. Чат-боты, управляемые ИИ сократят потребность в работниках колл-центров, менеджеров по продажам, консультантов по использованию продуктов и услуг. ИИ может стать дополнительным инструментом повышения качества и производительности труда в сфере здравоохранения, но не сможет решить проблему дефицита кадров, особенно младшего и среднего звена", - констатировал эксперт.

И уж точно не сможет заменить учителя и преподавателя, где самым важным является личное живое общение и доверие.

В науке ИИ тоже будет дополнительным участником научно-проектных команд, осуществляющих функции поиска, моделирования и оценки. А креативная функция остаётся за человеком. "А вот дворникам, строителям, рабочим пока этот ИИ вообще не страшен" - заключил Сафонов.

По мнению доцента Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, ИИ будет помогать высококвалифицированным специалистам. А вытеснит с рынка труда айтишников среднего уровня, бухгалтеров, специалистов маркетинга, медиа, водителей такси, работников складов, сборщиков, формовщиков, машинистов поездов, работников на конвейерах.

Творческие профессии тоже подвержены влиянию ИИ - копирайтеры, журналисты, дизайнеры, иллюстраторы. Сегодня мы наблюдаем, как ИИ пишут сценарии, книги, как правило, рассчитанные на массового читателя.