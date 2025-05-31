Экономист рассказал о наличии золота в ноутбуках

В ноутбуках есть золото, в среднем в одном устройстве содержится один грамм этого драгоценного металла, но иногда его может быть и больше. Об этом РИА Новости рассказал экономист Борис Красноженов.

«Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, 1-2 грамма (платины или палладия около 0,001 грамма, 0,35 грамма серебра)», — сообщил Красноженов.

Драгоценные металлы содержатся также в смартфонах (0,3-0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра) и телевизорах (от 5 до 8 граммов золота, от 5 до 20 граммов серебра, показатель зависит от размера техники).

Эксперт пояснил, что золото является хорошим проводником электричества. Этот драгметалл не подвержен коррозии и легко принимает различные формы. Именно из-за этого его применяют при производстве бытовой техники.