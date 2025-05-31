Названы пять лучших смартфонов до 20 тысяч рублей

Портал iChip составил топ из пяти смартфонов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

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Открывает подборку новый Realme 14T с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипом Mediatek Dimensity 6300, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство также имеет двойную камеру на 50 и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Следом идет Poco M7 Pro, оснащенный AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 и частотой 120 Гц, процессором Dimensity 7025-Ultra, 8 ГБ и 256 ГБ оперативной и постоянной памяти, двойной камерой на 50 Мп и батареей на 5110 мАч.

Третья строчка досталась Samsung Galaxy A16 4G, который может похвастаться тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Helio G99, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

В топ также вошли Redmi Note 14 и Tecno Spark 30 Pro с процессорами MediaTek Helio G99-Ultra и Helio G100 соответственно.