Названы пять лучших смартфонов ценой до 20 тысяч рублей

Газета.Ru

Портал iChip составил топ из пяти смартфонов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

Названы пять лучших смартфонов до 20 тысяч рублей
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Открывает подборку новый Realme 14T с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипом Mediatek Dimensity 6300, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство также имеет двойную камеру на 50 и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Следом идет Poco M7 Pro, оснащенный AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 и частотой 120 Гц, процессором Dimensity 7025-Ultra, 8 ГБ и 256 ГБ оперативной и постоянной памяти, двойной камерой на 50 Мп и батареей на 5110 мАч.

Третья строчка досталась Samsung Galaxy A16 4G, который может похвастаться тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Helio G99, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

В топ также вошли Redmi Note 14 и Tecno Spark 30 Pro с процессорами MediaTek Helio G99-Ultra и Helio G100 соответственно.

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