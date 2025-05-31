Ученые предупредили о крупном облаке плазмы, летящем к Земле

Масштабное облако плазмы, которое образовалось в результате мощной солнечной вспышки, достигнет Земли к вечеру 1 июня. Об этом сообщили в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.

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По расчетам ученых, облако подойдет к планете в воскресенье, около 16:00 по московскому времени. Для преодоления 150 миллионов километров, разделяющих Землю и Солнце, ему потребуется всего около 35 часов.

Специалисты отмечают, что перед тем, как достичь Земли, плазма нанесет удар по группе космических аппаратов в точке Лагранжа L1. Эти объекты находятся в 1,5 миллионах километров ближе к Солнцу. Как пояснили в ИКИ РАН, испытавшие воздействие плазмы аппараты передадут данные, которые послужат своего рода предупреждением для всей группировки околоземных спутников.

Ранее сообщалось, что количество магнитных бурь в 2025 году резко возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в период с января по апрель 2024 года было зафиксировано восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца 2025-го 21 день, то есть в 2,5 раза больше.