В Японии прошли испытания над искусственно созданной кровью

Группа японских исследователей во главе с профессором Хироми Сакаи из Медицинского университета Нара провела оценку безопасности искусственно созданной крови.

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Важность донорской крови трудно переоценить, ведь она необходима в различных медицинских областях: от лечения рака до помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях. Из-за периодической нехватки определенных групп крови, ученые все чаще обращаются к разработке искусственных аналогов.

Японские ученые разработали метод извлечения гемоглобина из донорской крови с истекшим сроком годности и помещения его в защитную оболочку для создания искусственных кровяных телец. Эти тельца не содержат вирусов, не имеют группы крови, что делает их универсальными.

Важно отметить, что такая искусственная кровь может храниться до двух лет, в то время как донорская кровь пригодна к использованию не более месяца. Первоначальные исследования указывают на безопасность нового продукта и возможность проведения клинических испытаний.

В ходе клинических испытаний добровольцам будет введено от 100 до 400 миллилитров искусственной крови. Если на первом этапе не возникнет осложнений, исследование будет расширено, сообщает издание «Вокруг Света».