Блогер проверил сверхтонкий смартфон Samsung тестом на сгибание

Известный техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, испытал смартфон сверхтонкий смартфон Samsung Galaxy S25 Edge и проверил, выдержит ли новинка тест на сгибание.

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Новинка показала стандартную устойчивость к царапинам — на защитном стекле экрана появляются легкие царапины от инструмента с жесткостью шестого уровня по шкале Мооса, а более глубокие повреждения — на седьмом уровне.

Кроме того, экран Samsung Galaxy S25 Edge оказался устойчив к огню — он выдержал воздействие пламени зажигалки в течение 30 секунд без следов повреждений.

Металлическая рамка устройства, в свою очередь, царапается от канцелярского ножа. Блогер также с помощью ножа показал, как легко можно подцепить и сорвать кнопки.

Куда более показательным оказался тест на изгиб: корпус Galaxy S25 Edge продемонстрировал определенную гибкость, при которой задняя панель частично отходит от металлической рамки. Это может нарушить герметичность корпуса. Однако экран или задняя панель, несмотря на давление, не треснули, а корпус не погнулся.