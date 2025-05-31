WhatsApp* завтра прекратит поддержку ряда гаджетов

Представители WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня. Об этом пишет портал 9to5Mac.

Отключение поддержки означает, что пользователи не смогут запускать WhatsApp или его работа на их устройствах будет ограничена, в том числе не смогут устанавливаться обновления безопасности, пояснили эксперты.

В компании заметили, что начиная с 1 июня WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее.

Под прекращение поддержки попадают, в частности, iPhone 5s, 6 и 6 Plus. При этом владельцы моделей 6s, 6s Plus и первого iPhone SE сохранят доступ к мессенджеру при установленной версии iOS 15.8.4.

Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены, уточнили представители WhatsApp*.

Журналисты заметили, что смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Они добавили, что пользователям следует обновить ОС или сменить гаджеты на другие модели.

* Запрещена в России как экстремистская организация