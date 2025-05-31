Blue Origin совершила успешный суборбитальный полет с туристами

Компания Blue Origin сообщила об успешном суборбитальном полёте в рамках программы космического туризма.

«Мы только что завершили наш 12-й пилотируемый космический полёт и 32-й полёт программы New Shepard», — говорится в заявлении.

В состав экипажа вошли шесть человек. Всего в космос New Shepard отправил уже 64 человека.

Ранее в России не признали полёт New Shepard с певицей Кэти Перри космическим.

Телеведущая Гэйл Кинг, которая также была в составе экипажа корабля New Shepard, заявила CBS News, что Кэти Перри во время полёта спела песню What a Wonderful World.