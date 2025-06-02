Российские ученые разработали рецепты хлеба со сверчками

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и испекли новые сорта хлеба, которые содержат в своем составе муку из сверчков, также муку из смеси грибов и водорослей.

За счет этих добавок хлеб содержит до шести раз больше белка и других полезных человеку веществ, сообщил ТАСС доктор технических наук Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Абдували Тошев.

"Совместно с аспирантом Максимом Пашниным провели исследования, по результатам которых разработали мучные изделия, обогащенные нетрадиционными белковыми материалами. В обычную пшеничную муку добавили муку из сверчков Acheta domesticus, а в другие сорта хлеба добавили муку из смеси водорослей и грибов. Нами разработана специальная таблица оптимальной рецептуры изделий с такими добавками - пшеничного хлеба, сдобы, печенья, крекеров, бисквитов, макарон", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что даже небольшое добавление в обычную пшеничную муку подобных элементов обогащает продукты питания микроэлементами, улучшает вкус и другие качества. Например, мука из сверчков Acheta domesticus содержит примерно 60% белков, в то же время пшеничная - примерно только 10%. У такой муки почти втрое выше индекс растворимости, эмульгирующая активность составляет 55,2% против 12,3% у обычной муки, а пенообразующая способность равняется 67,4% против 16,8% у пшеничной муки.

"Другой пример - смесь муки из водорослей и грибов. Биомасса спирулины Arthrospira platensis и мицелий вешенки Pleurotus ostreatus демонстрируют высокую водо- и жиросвязывающую способность (до 280% и 220% соответственно), что превосходит аналогичные показатели пшеничной муки в 4-6 раз", - добавил ученый.

По его словам, мучные изделия с подобными добавками сохраняют привычный вкус, если соблюдать научные рекомендации. Удалось установить, что оптимальными технологическими и органолептическими (вкус и запах) качествами обладают изделия с добавлением 5-15% муки из сверчков, 2-6% биомассы спирулины, 10-20% порошка мицелия вешенки.

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.