Пользователей Samsung Galaxy S22 призвали обновить ПО

Samsung выпустила майский патч безопасности для смартфонов линейки Samsung Galaxy S22, который ранее был выпущен для более актуальных флагманов компании. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Отмечается, что обновление уже доступно пользователям из США, что отличается от привычной для Samsung практики начинать распространение прошивок с корейского региона.

Новый патч S90xUSQS8FYE4 распространяется для моделей с номерами SM-S901U, SM-S906U и SM-S908U, соответствующих Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.

Согласно описанию, обновление устраняет десятки уязвимостей в программном обеспечении Android и фирменной оболочке One UI, повышая общий уровень безопасности устройств.

Кроме того, на текущей неделе Samsung официально объявила о старте открытого бета-тестирования прошивки One UI 8.0 на базе Android 16. Первым доступ к новой версии получили пользователи моделей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

Ожидается, что обновление One UI 8 на базе Android 16 станет последним для смартфонов Samsung Galaxy S22. По слухам, выход прошивки запланирован на июль-август 2025 года. Первыми устройствами на этой прошивке будут складные Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.