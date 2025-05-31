Маск представил аналог Telegram под названием XChat

Компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat, который, судя по всему, является прямым аналогом Telegram.

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Решение позиционируется как мессенджер нового поколения и, по своему функционалу, потенциально может составить конкуренцию Telegram. По заявлению представителей компании, XChat предлагает сквозное шифрование, возможность обмена файлами, отметки о прочтении, удаление сообщений для всех участников чата, а также режим исчезающих сообщений.

Идея запуска защищенного мессенджера обсуждалась Илоном Маском еще два года назад, когда он возглавил Twitter. По всей видимости, XChat является реализацией этих намерений в рамках развития экосистемы X.

Примечательно, что 28 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором внедрении чат-бота Grok Илона Маска в мессенджер Telegram, однако Маск заявил, что соглашение между его ИИ-компанией xAI и Telegram пока не заключено.

Grok доступен как в качестве отдельного приложения и веб-, так и в качестве интегрированного в соцсеть X (ранее Twitter) чат-бота.

Ранее сообщалось, что роботы Tesla не смогут работать на заводах компании вопреки обещаниям Маска.