Маск представил аналог Telegram под названием XChat

Компания X Маска представила аналог Telegram — зашифрованный мессенджер XChat
Компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat, который, судя по всему, является прямым аналогом Telegram.
Решение позиционируется как мессенджер нового поколения и, по своему функционалу, потенциально может составить конкуренцию Telegram. По заявлению представителей компании, XChat предлагает сквозное шифрование, возможность обмена файлами, отметки о прочтении, удаление сообщений для всех участников чата, а также режим исчезающих сообщений.
Идея запуска защищенного мессенджера обсуждалась Илоном Маском еще два года назад, когда он возглавил Twitter. По всей видимости, XChat является реализацией этих намерений в рамках развития экосистемы X.
Примечательно, что 28 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором внедрении чат-бота Grok Илона Маска в мессенджер Telegram, однако Маск заявил, что соглашение между его ИИ-компанией xAI и Telegram пока не заключено.
Grok доступен как в качестве отдельного приложения и веб-, так и в качестве интегрированного в соцсеть X (ранее Twitter) чат-бота.
Ранее сообщалось, что роботы Tesla не смогут работать на заводах компании вопреки обещаниям Маска.