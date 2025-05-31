Земле угрожает самая крупная серия магнитных бурь 2025 года

Крупнейший в этом году выброс солнечной массы зарегистрирован 31 мая. Плазма с высокой скоростью идет к Земле и уже завтра может вызвать серию рекордно сильных магнитных бурь. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые отметили, что выброс на Солнце был зарегистрирован сегодня ночью, после мощной вспышки уровня M8.2. Она произошла в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

Сейчас плазма идет к Земле с высокой скоростью, она не сможет миновать планету. По расчетам астрономов, солнечное вещество дойдет до Земли завтра поздним вечером (по московскому времени).

«Мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)», — сказано в сообщении астрономов.

Буря может достигнуть и уровня G5, это составляет 2 % вероятности. Точные сроки прихода солнечной массы на Землю и геомагнитный прогноз будут уточняться в течение субботы. К неординарному событию сейчас привлечено внимание всех мировых астрономических центров.

Ранее ученые сообщали о магнитной буре, пик которой пришелся на утро 29 мая.