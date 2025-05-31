Мобильный Gmail начал предлагать краткое описание писем на основе ИИ
Согласно инсайдерам из Android Authority, Google улучшила мобильную версию почтового клиента Gmail, добавив автоматическое создание информативных сводок входящих писем на основе ИИ.
Функция Gemini генерирует резюме электронных писем, сжимая основные моменты и создавая последующие ответы для удобства пользователей. Хотя доступ к функции возможен только через 15 дней, она уже доступна на английском языке.
Для пользователей сохраняется возможность вручную создавать сводки писем, если автоматическая функция по каким-то причинам не подходит. И, несмотря на полезность автоматических резюме, необходимо внимательно следить за потоками писем из-за характера генеративного ИИ, который может неверно истолковывать логику и контекст содержимого писем.