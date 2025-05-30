LLM для миллионов: как сделать ИИ полезным для каждого пользователя

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26-27 мая 2025 года в кластере «Ломоносов» прошло крупнейшее мероприятие про искусственный интеллект и технологии в бизнесе TECH WEEK 2025. Chief Data Scientist (CDS) портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Сергей Карпович принял участие в потоке «Цифровизация и инновации в бизнесе» и выступил с темой «От эксперимента к повседневности: как сделать LLM полезным для миллионов?»

Спикер рассказал о том, как превратить LLM в действительно работающий инструмент для широкой аудитории и преодолеть скептицизм пользователей, обсудил не только технические аспекты темы, но и стратегию вовлечения новых пользователей, а также продемонстрировал ценности AI в решении повседневных задач.

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Портал “Рамблер” даёт пользователям только проверенную информацию и реальную помощь в решении бытовых и деловых задач, а интеграция диалогового AI-помощника в статьи предоставляет уникальную возможность создать персонализированное продолжение статьи с экспертными ответами на все волнующие вопросы. Мы верим, что настоящая ценность технологий — в их способности делать жизнь людей проще и комфортнее».

Участникам TECH WEEK были доступны десятки сессий о разных аспектах технологий и цифрового мира, доклады экспертов и участие в различных активностях: тренингах для развития основных лидерских компетенций, мастермайндах, практикумах с топовыми спикерами. На мероприятии также были организованы менторские и нетворкинг-зоны и даже настоящая «Tech Баня» с ароматерапией и чаепитием.

TECH WEEK — крупнейшее событие в мире передовых технологий, формирующих бизнес будущего. Мероприятие стало площадкой для проведения тренингов, дискуссий, воркшопов, мастермайндов и консультаций с топовыми экспертами отрасли.