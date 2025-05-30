Два новых шифра прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 в четверг, 29 мая, прозвучали два новых сообщения — «лучопторг» и «копна».

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— НЖТИ 52661 ЛУЧОТОРГ 9114 0297 <...> НЖТИ 91004 КОПНА 5554 1730, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение было передано в 13:03, а второе — в 19:16.

В прошлый раз «Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения — «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный» — 27 мая. Эти сигналы поступали через каждые полтора часа.

24 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз за молчание в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. Кроме того, он упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее недавний сигнал. В частности, 22 мая в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».

19 мая УВБ-76 вышла в эфир, в котором прозвучали слова «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс». «Вечерняя Москва» рассказала о самых известных теориях заговора, связанных с «Радиостанцией Судного дня».