США создадут новый суперкомпьютер с технологиями Nvidia и Dell

Министерство энергетики США анонсировало создание нового суперкомпьютера под названием «Doudna», запуск которого запланирован на 2026 год. Машина будет размещена в Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли в Калифорнии и предназначена для работы более чем 11 тысяч ученых.

© Ferra.ru

Проект получил имя в честь лауреата Нобелевской премии Дженнифер Даудны, одной из пионеров технологии редактирования генов CRISPR. Ее собственные исследования, по словам самой ученой, в свое время также опирались на ресурсы Министерства энергетики.

Суперкомпьютер будет построен на базе новых чипов Nvidia под названием «Vera Rubin», которые будут установлены в системы с жидкостным охлаждением, разработанные Dell. Аппаратные мощности будут использоваться в различных научных сферах — от химии и физики до биологии и моделирования ядерных процессов.

Кроме фундаментальных исследований, суперкомпьютеры министерства также задействуются в разработке и обслуживании ядерного арсенала США, что придает проекту стратегическое значение.