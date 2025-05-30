Rambler&Co вошел в число ИТ-лидеров страны

Медиахолдинг закрепил позицию технологически развитой компании

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В конце мая 2025 года состоялась церемония награждения премии, которая организована сообществом Global CIO. Евгений Пополитов, директор департамента автоматизации бизнес-процессов Rambler&Co, подтвердил свой статус одного из ключевых ИТ-лидеров страны, войдя в престижный рейтинг «Топ-100 ИТ-лидеров» уже второй год подряд. В 2025 году в голосовании участвовало 247 номинантов и 9 327 профессионалов отрасли.

© Пресс-служба Rambler&Co

Рейтинг Global CIO – это уникальная общероссийская инициатива, где оценку коллегам дают сами ИТ-профессионалы – руководители высшего звена, зарегистрированные в сообществе. Критериями отбора служат значимый вклад в развитие отрасли и демонстрация лидерских качеств. Попадание в список победителей – свидетельство устойчивого профессионального роста и постоянного движения вперед.

Евгений Пополитов, директор департамента автоматизации бизнес-процессов Rambler&Co:

«Повторное признание со стороны профессионального ИТ-сообщества – это большая честь и ответственность. Для меня это, в первую очередь, оценка командных усилий департамента и всей компании Rambler&Co в области цифровой трансформации и автоматизации. Мы видим в этом стимул для дальнейшего развития инновационных решений и укрепления технологической мощи наших продуктов и сервисов».

Церемония награждения прошла при участии топ-менеджеров крупнейших технологических компаний России. Рейтинг традиционно объединил руководителей ИТ-подразделений ведущих холдингов страны, таких как Сбер, Яндекс, МТС, Ростелеком, VK и других.