Дорогой смартфон Oppo сломался пополам во время теста

Известный техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, испытал смартфон Oppo Find X8 Ultra на прочность и выявил в нем конструктивную «особенность», из-за которой гаджет может сломаться пополам.

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Тест на прочность блогер начал с теста на устойчивость к царапинам. Защитное стекло экрана начало царапаться от инструмента с жесткостью шестого уровня по шкале Мооса, а более глубокие повреждения появились уже на седьмом уровне. Металлическая рамка устройства, в свою очередь, царапается от канцелярского ножа.

Экран Oppo Find X8 Ultra выдержал воздействие открытого огня зажигалки в течение 35 секунд без видимых следов повреждения.

Однако в ходе теста на изгиб устройство продемонстрировало конструктивную недоработку: при надавливании с обратной стороны корпус остался целым, но при сгибании с фронтальной стороны рамка деформировалась в области линии антенны между кнопками питания и регулировки громкости. Полного разрушения не произошло, однако устройство приобрело нестандартную форму, что потенциально может сказаться на его пыле- и влагозащите.

В финальной части ролика блогер разобрал Oppo Find X8 Ultra и оценил внутреннюю компоновку.