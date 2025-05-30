Разработан новый способ управления компьютерной памятью

Японские ученые разработали новый способ управления компьютерной памятью, который поможет снизить ее энергопотребление и увеличить производительность. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

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Современные устройства хранения данных используют электрический ток для переключения информации. Это приводит к потере энергии в виде тепла, что особенно критично для ноутбуков, смартфонов и серверов, которые работают круглосуточно. Для решения этой проблемы, исследователи обратились к специальным материалам — мультиферроикам. Они способны изменять свои магнитные свойства под действием электрического поля, без нагрева.

До сих пор считалось, что электрическое поле должно совпадать по направлению с изменением магнитного сигнала. Это сильно ограничивало возможности в создании новых устройств. Однако команда под руководством профессора Кэи Сигэмацу из Института науки Токио доказала, что можно управлять памятью, даже если электрическое поле направлено под углом к магнитному сигналу.

Эксперименты проводились с тонкими пленками редкого материала BiFe₀.₉Co₀.₁O₃. Ученые доказали, что такие материалы можно использовать в памяти нового поколения, где электроды и сенсоры размещаются более гибко. Это сделает устройства компактнее и эффективнее.

«Наша технология позволит создавать более экономичную и мощную память для компьютеров и телефонов», — отметил Сигэмацу. — «Это особенно важно сейчас, когда цифровые устройства есть у каждого и они потребляют все больше энергии».

По мнению авторов, открытие поможет приблизиться к созданию сверхплотной и быстрой компьютерной памяти, которая будет не только экономичной, но и экологичной.