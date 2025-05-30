Apple не станет выпускать новую macOS для ряда Mac и MacBook

Apple завершит поддержку ряда компьютеров Mac с процессорами Intel с выпуском macOS 26. Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на источники.

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Согласно данным портала, с выходом macOS 26, которую представят 9 июня на ежегодной конференции разработчиков WWDC25, Apple перестанет обновлять компьютеры с процессорами Intel. Среди этих устройств окажутся MacBook Air (2020), MacBook Pro (2018), Mac mini (2018) и iMac Pro (2017).

Для этих моделей macOS 15 Sequoia, вероятно, станет последним крупным обновлением. При этом, как и в случае с Sequoia, новые ИИ-функции Apple Intelligence не будут доступны на Mac с процессорами Intel — их работа требует чипов Apple M1 и выше.

Обновление macOS 26 будет доступно для MacBook Air M1 и новее, MacBook Pro (с 2019 года и новее), Mac mini с M1 и новее, iMac (с 2020 года), Mac Pro (с 2019 года) и Mac Studio.

В мае стало известно, что Apple рассматривает возможность унификации наименований всех своих операционных систем. Так, iOS 19, которая должна выйти в 2026 году, может быть переименована в iOS 26, а macOS 16 — в macOS 26.