США разрабатывают первый в мире космический аппарат для сканирования спутников

Американская аэрокомпания ThinkOrbital разрабатывает первый в мире космический аппарат с рентгеновским сканированием. Как сообщает Forbes, он будет использоваться для выявления ядерного оружия в гражданских спутниках.

ThinkOrbital основана бывшими руководителями Космических сил США и компанией Илона Маска SpaceX. Сейчас она совершенствует свой передовой космический «аппарат-инспектор», чтобы шпионить за начинкой спутников, запущенных «потенциально враждебными державами».

По словам экс-командующего 4-й космической эскадрильей Космических сил США Ли Розена, который сейчас возглавляет стартап, аппараты ThinkOrbital, будучи запущенными на низкую околоземную орбиту, смогут обнаружить ядерные боеголовки, замаскированные под гражданские спутники. Новое поколение устройств будет состоять из двух аппаратов — один излучает рентгеновские лучи на объект, а второй записывает полученное изображение.

По словам главы компании, разработка этих аппаратов частично финансируется Космическими силами США. Запустить на орбиту два тестовых образца планируется уже в следующем году.