Ледники потеряли объем льда размером с Германию

Таяние ледников привело к тому, что их объем с момента начала наблюдений в 1975 году сократился на 9 трлн тонн, что эквивалентно леднику размером с Германию.

Об этом заявила Клэр Нуллис, представитель Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

"По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с момента начала ведения наблюдений в 1975 году ледники потеряли в общей сложности более 9 трлн т [объема льда]. Это эквивалентно огромному ледяному блоку размером с Германию и толщиной 25 м", - сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, за последние годы мир стал свидетелем "самого быстрого отступления ледников за всю историю наблюдений". Представитель ООН напомнила, что ледники и ледяные покровы хранят порядка 70% мировых водных ресурсов.