Население Земли за год испытало дополнительный месяц жары

Около половины жителей Земли за прошедший год столкнулась с увеличением продолжительности периодов экстремальной жары не менее чем на 30 дней.

Об этом в докладе сообщила независимая группа ученых Climate Central, которая работает в штате Нью-Джерси.

"За период в 12 месяцев (с мая 2024 по май 2025 года - прим. ТАСС) 4 млрд людей - около 49% населения Земли - из-за изменений климата, вызванных деятельностью человека, пережили по крайней мере 30 дополнительных дней экстремальной жары, когда температура превышала 90% показателей, которые были характерны для их местности в 1991-2020 годах", - говорится в пресс-релизе организации.

Авторы исследования выделили 67 волн экстремальной жары, в том числе в Средиземноморском регионе в июле 2024 года, в Мексике и США в июне 2024 года, в Южном Судане в феврале 2025 года и в Центральной Азии в марте 2025 года. По мнению ученых, все случаи превышения температурных показателей стали следствием глобального потепления. Отмечается, что в 195 из 232 рассматриваемых стран количество экстремально жарких дней удвоилось по сравнению с показателями до происходящих сейчас климатических изменений.

По данным европейской службы по изменению климата "Коперник", 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Впервые среднемировая температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, а среднегодовая температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.