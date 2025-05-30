Northrop Grumman инвестировала в создание ракеты Eclipse

Военно-промышленная компания Northrop Grumman инвестирует 50 миллионов долларов в стартап Firefly Aerospace для создания средней ракеты Eclipse. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Носитель предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту до 16 300 килограммов грузов.

«Eclipse обеспечивает клиентам правильный баланс между грузоподъемностью и доступностью», — заявила вице-президент и генеральный менеджер по системам запуска и противоракетной обороны Northrop Grumman Венди Уильямс.

Генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким заметил, что грузоподъемность Eclipse позволит ей участвовать в тендерах Пентагона.

В апреле издание сообщило, что ракета Firefly Aerospace Alpha, запущенная со спутником корпорации Lockheed Martin, взорвалась в ходе полета.

В феврале SpaceNews рассказало, что Firefly Aerospace получила контракт Космических сил США на запуск Alpha.