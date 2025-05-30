В Москве завершили реставрацию найденных медных монет XVI века

В Москве завершили реставрацию и научную обработку клада с медными монетами XVI века, который был найден во время раскопок на Большой Татарской улице в 2023—2024 годах. В течение трёх лет клад передадут в Музейный фонд России.

© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Частью обширной коллекции находок в районе Замоскворечья стала серия русских монет XV—XIX веков, а также уникальный клад из 12 медных монет XVI века в кошельке из органического материала, пишет сайт mos.ru.

«То есть археологами обнаружены карманные деньги жителя Москвы, в своё время потерянные им», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Такие артефакты представляют значительную научную ценность, они дают сведения о структуре городского денежного рынка эпохи Ивана Грозного.

Ранее сообщалось, что Курганский государственный университет (КГУ) примет участие в создании музея под открытым небом на месте древнего поселения IV века до н. э. Слободчики-1, расположенного в Притобольном районе области в пойме реки Тобол.