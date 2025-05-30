Мощный mini-смартфон Vivo получил огромную батарею на 6500 мАч

Компания Vivo представила компактный смартфон S30 Pro mini, который выделяется на фоне конкурентов батареей рекордной емкости. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка получила 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640х1216 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 5000 нит.

Несмотря на компактные размеры, толщина устройства составляет 7,99 мм, а вес — 186 граммов, устройство также может похвастаться тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп. За производительность новинки отвечает прошлогодний флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Ключевой особенностью Vivo S30 Pro mini стал аккумулятор емкостью 6500 мАч, что является рекордным показателем для устройств подобных размеров. Гаджет также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Среди прочих параметров отмечается использование металлической рамки и стеклянной крышки, кольцевой вспышки и наличие защиты корпуса от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Новинка будет доступна в широкой цветовой палитре, включая розовый, голубой, желтый и черный оттенки, по цене от 3499 юаней (около 38,1 тыс. руб.). Появится ли Vivo S30 Pro mini за пределами китайского рынка, не уточняется.