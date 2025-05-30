Депутат рассказал о судьбе WhatsApp и Telegram в России

WhatsApp и Telegram после создания многофункционального цифрового сервиса могут продолжить свою работу в РФ, но при условии безусловного выполнения требований российских законов.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы создаем новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаем ее для вас", - написал он в Telegram-канале.

Боярский отметил, что этот сервис выйдет на новый уровень функциональности, поэтому станет осознанным выбором каждого россиянина.