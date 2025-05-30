Новому острову в Каспийском море могут присвоить имена ученых
Ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, которые накануне заявили об открытии нового острова в северной части Каспийского моря, рассказали "Российской газете" о том, насколько уникально это событие и как планируется назвать новую географическую единицу.
По словам старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук, действительного члена Астраханского регионального отделения Русского географического общества Степана Подоляко, подобные осушные острова, свидетельствующие об обмелении Каспия, были найдены в прошлом году учеными в дагестанской части моря к северу от острова Гмелина и к югу от островов Бахтемирский и Тбилиси.
- Если говорить о процессах обмеления акватории, то за последнее десятилетие значительные изменения по осушению площадей произошли также у западной части Каспийского моря. Так, полностью высох Аграханский залив. Настолько, что по его бывшему дну теперь можно спокойно ездить на автомобиле. Остров Чечень слился с бывшим Аграханским полуостровом, а вновь возникший мелководный залив между ним и западным берегом в районе Крайновского залива тоже стремительно высыхает. На грани исчезновения и Кизлярский залив. В этом мы сами убедились во время последней экспедиции, увидев, что река Кума уже не доходит до моря даже на пике половодья, - отмечает ученый.
Что касается присвоения имени новому острову, то предложений в настоящее время сразу несколько.
- Остров может быть назван в честь русского ихтиолога и геополитика Николая Данилевского, либо именем Владимира Маккавеева - советского гидролога и профессора. Возможно, мы увековечим на географической карте имя геоморфолога Астраханского государственного заповедника, члена Географического общества СССР, внесшей значительный вклад в исследование дельты Волги, Елены Белевич, - пояснил Степан Подоляко.
По словам ученого, найденный объект может получить наименование "Остров Средний Жемчужный" по названию подводной отмели, осушение вершины которой привело к образованию новой географической единицы. К тому же он соседствует с памятником природы федерального значения "Остров Малый Жемчужный", который закреплен за Астраханской областью. По мнению сотрудника института, впоследствии найденный объект целесообразно было бы административно подчинить также этому региону.
- Мы еще пока продолжаем работать в экспедиции, и не имеем здесь информации о реакции органов власти на нашу находку, - отметил ученый.