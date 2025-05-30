Новому острову в Каспийском море могут присвоить имена ученых

Ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, которые накануне заявили об открытии нового острова в северной части Каспийского моря, рассказали "Российской газете" о том, насколько уникально это событие и как планируется назвать новую географическую единицу.

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По словам старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук, действительного члена Астраханского регионального отделения Русского географического общества Степана Подоляко, подобные осушные острова, свидетельствующие об обмелении Каспия, были найдены в прошлом году учеными в дагестанской части моря к северу от острова Гмелина и к югу от островов Бахтемирский и Тбилиси.

- Если говорить о процессах обмеления акватории, то за последнее десятилетие значительные изменения по осушению площадей произошли также у западной части Каспийского моря. Так, полностью высох Аграханский залив. Настолько, что по его бывшему дну теперь можно спокойно ездить на автомобиле. Остров Чечень слился с бывшим Аграханским полуостровом, а вновь возникший мелководный залив между ним и западным берегом в районе Крайновского залива тоже стремительно высыхает. На грани исчезновения и Кизлярский залив. В этом мы сами убедились во время последней экспедиции, увидев, что река Кума уже не доходит до моря даже на пике половодья, - отмечает ученый.

Что касается присвоения имени новому острову, то предложений в настоящее время сразу несколько.

- Остров может быть назван в честь русского ихтиолога и геополитика Николая Данилевского, либо именем Владимира Маккавеева - советского гидролога и профессора. Возможно, мы увековечим на географической карте имя геоморфолога Астраханского государственного заповедника, члена Географического общества СССР, внесшей значительный вклад в исследование дельты Волги, Елены Белевич, - пояснил Степан Подоляко.

По словам ученого, найденный объект может получить наименование "Остров Средний Жемчужный" по названию подводной отмели, осушение вершины которой привело к образованию новой географической единицы. К тому же он соседствует с памятником природы федерального значения "Остров Малый Жемчужный", который закреплен за Астраханской областью. По мнению сотрудника института, впоследствии найденный объект целесообразно было бы административно подчинить также этому региону.