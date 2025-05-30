В городе Илона Маска заработала местная власть

Глава администрации Старбейса, нового города Илона Маска, уведомил некоторых жителей, что они могут «лишиться права продолжать использовать» свою собственность в нынешнем виде. С письмом ознакомился CNBC.

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Уведомление за подписью мэра Кента Майерса разослано 21 мая. В нем анонсируются публичные слушания 23 июня, темой которых будет зонирование муниципалитета.

«Город Старбейс проводит слушания, которые определят, можете ли вы лишиться права продолжать использовать свою недвижимость в текущих целях», — сказано в документе.

Старбейс, зарегистрированный как «муниципальная корпорация типа C», официально был образован в начале мая после победы аэрокосмической и оборонной компании Маска на местных выборах. Теперь им управляют чиновники, которые трудятся (или работали раньше) в SpaceX.

По данным Texas Tribune, на начало года население Старбейса составляло около 500 человек, из которых около 260 — сотрудники SpaceX; большинство остальных — их родственники. Площадь нового города — около 1,6 квадратных миль.

Органы местного самоуправления состоят из администратора и двух членов городской комиссии. В четверг прошло их первое заседание, продлившееся всего 24 минуты.

Оно началось с провозглашения 29 мая днем города. Затем комиссия рассмотрела вопросы назначения городского администратора и городского прокурора, проголосовала за принятие городского кодекса по разрешениям, зданиям и назначение пожарного инспектора.

Принято решение о создании городского веб-сайта, на котором люди могут подавать заявки на получение разрешений, запросы на получение общественной информации и узнавать, открыт ли пляж Бока-Чика.

Создание Старбейса как компании-города помогает SpaceX получить практически неограниченное разрешение на строительство, испытания или запуски с своего промышленного комплекса на побережье Мексиканского залива в Техасе. Город все еще пытается получить право закрывать главную дорогу и пляжи для запусков в будние дни без согласования с муниципальными или другими властями.