Tuổi Trẻ: Apple расширит техническое обучение для работников во Вьетнаме

ТАСС

Американская корпорация Apple расширит возможности технического обучения для работников партнерских заводов в цепочке поставок во Вьетнаме. Об этом сообщила газета Tuổi Trẻ.

Apple расширит техническое обучение для работников во Вьетнаме
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По информации издания, Apple планирует запустить более 45 новых курсов на крупных производственных площадках, действующих по всей стране. Они охватят такие темы, как интеллектуальное производство, автоматизация, программирование, и будут проводиться на предприятиях ключевых поставщиков Apple, включая Foxconn, Lens, BYD, Goertek, Innovation и Yuto. Эти компании собирают и производят компоненты для флагманских продуктов корпорации, в том числе iPad, Mac, AirPods и Apple Watch.

Как отметили в Apple, новая инициатива почти удвоит количество образовательных возможностей, доступных в настоящее время работникам ее вьетнамской цепочки поставок. Американский технологический гигант сотрудничает с поставщиками во Вьетнаме с 2017 года, проводя обучение их персонала техническим навыкам.

В этом году Apple также расширит свою программу профессионального образования для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме, подключив к ней на начальном этапе трех местных поставщиков, отмечает издание.

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