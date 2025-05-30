Apple расширит техническое обучение для работников во Вьетнаме

Американская корпорация Apple расширит возможности технического обучения для работников партнерских заводов в цепочке поставок во Вьетнаме. Об этом сообщила газета Tuổi Trẻ.

По информации издания, Apple планирует запустить более 45 новых курсов на крупных производственных площадках, действующих по всей стране. Они охватят такие темы, как интеллектуальное производство, автоматизация, программирование, и будут проводиться на предприятиях ключевых поставщиков Apple, включая Foxconn, Lens, BYD, Goertek, Innovation и Yuto. Эти компании собирают и производят компоненты для флагманских продуктов корпорации, в том числе iPad, Mac, AirPods и Apple Watch.

Как отметили в Apple, новая инициатива почти удвоит количество образовательных возможностей, доступных в настоящее время работникам ее вьетнамской цепочки поставок. Американский технологический гигант сотрудничает с поставщиками во Вьетнаме с 2017 года, проводя обучение их персонала техническим навыкам.

В этом году Apple также расширит свою программу профессионального образования для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме, подключив к ней на начальном этапе трех местных поставщиков, отмечает издание.