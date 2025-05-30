Вышло обновление Windowsмдля гибкого управления HDR и Dolby Vision

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, в котором улучшила работу HDR и Dolby Vision. Об этом сообщает The Verge.

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Обновление KB5058499 дает пользователям больше возможностей для управления HDR, позволяя отключить HDR во всей системе, но при этом автоматически активировать его при воспроизведении HDR-контента. Это позволяет использовать преимущества технологии только тогда, когда это необходимо, без необходимости постоянно держать HDR включенным.

Кроме того, расширенные настройки позволяют пользователям выбрать, какие видеоресурсы смогут использовать HDR. Например, можно активировать эту функцию исключительно для стриминговых сервисов, таких как Netflix и YouTube.

Еще одним нововведением стала возможность гибкого управления Dolby Vision. В отличие от прежней версии, где система автоматически активировала Dolby Vision при включении функции на мониторе, теперь пользователи могут самостоятельно включать и отключать поддержку технологии в рамках всей Windows 11.

Обновление уже доступно всем пользователям Windows 11. Для его установки следует активировать опцию «Получать последние обновления, как только они будут доступны» в «Центре обновления Windows».