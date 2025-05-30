Названа угроза стратегическому балансу в космосе

Запуск и использование спутников с искусственным интеллектом (ИИ) в космосе несет различные риски. Об этом заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

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В середине мая Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для вычислений с ИИ в космосе. По словам IT-эксперта Павла Карасева, развертывание подобных систем несет риски, так как неизвестно, кто будет их контролировать при потенциальном выходе из-под управления.

«Такой уровень автономии и мощности несет и риски: от дестабилизации стратегического баланса до непредсказуемых последствий при сбоях», — заметил Карасев.

Также специалист назвал размещение суперкомпьютеров в космосе технологически сложной задачей, так как оборудованию нужны радиационная защита и устойчивость к экстремальным температурам.

«Как модернизировать ИИ в условиях, когда железо находится на орбите?» — задался вопросом эксперт.

Специалист в области цифровых решений и ИИ Арег Варданян заметил, что подобные спутники будут выполнять анализ данных прямо на орбите, без отправки их на Землю. Однако такую сеть можно будет использовать для военной разведки.

«Другие страны наверняка захотят создать аналог, запустив новую гонку технологий», — предположил Варданян.

Ранее стало известно, что Украина применила беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. Беспилотники могут работать без GPS, визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар.